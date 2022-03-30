Еврокубок. «Литкабелис» примет «Тюрк Телеком», «Цедевита-Олимпия» сыграет с «Валенсией» и другие матчи

В среду, 30 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка-2021/22 состоятся пять матчей.
Литовский «Литкабелис» примет турецкий «Тюрк Телеком», словенская «Цедевита-Олимпия» сыграет с испанской «Валенсией».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 30 марта, 19.00, «Cido Arena»
- Дата проведения
- 30 марта, 20.30, «edel-optics.de Arena»
Положение команд: Ховентуд Испания - 13-4, Партизан Сербия - 11-5, Метрополитан Франция – 11-6, Литкабелис Литва - 8-7, Андорра Испания - 9-8, Тюрк Телеком Турция - 7-8, Гамбург Германия - 6-8, Шленск Польша - 3-13, Тренто Италия - 1-14, Локомотив-Кубань Россия - 8-4.
Группа В
- Дата проведения
- 30 марта, 20.00, «Морача»
- Дата проведения
- 30 марта, 21.00, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 30 марта, 21.00, «Dvorana Stožice»
Положение команд: Гран-Канария Испания - 12-5, Валенсия Испания - 11-5, Будучность Черногория - 9-7, Цедевита-Олимпия Словения - 9-7, Виртус Италия - 9-7, Бурсаспор Турция - 8-9, Венеция Италия - 7-9, Ульм Германия - 7-10, Бурк Франция - 5-11, Промитеас Греция – 4-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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