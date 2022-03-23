Еврокубок. «Ховентуд» сыграет в гостях с «Метрополитаном», «Гран-Канария» примет «Будучность» и другие матчи

В среду, 23 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка-2021/22 состоятся пять матчей.
Лидер группы A «Ховентуд» сыграет в гостях с «Метрополитаном». Лидер группы B «Гран-Канария» примет «Будучность».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 23 марта, 22.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Положение команд: Ховентуд Испания - 12-3, Партизан Сербия - 11-5, Метрополитан Франция – 9-6, Андорра Испания - 9-7, Литкабелис Литва - 8-7, Тюрк Телеком Турция - 7-8, Гамбург Германия - 6-8, Шленск Польша - 3-12, Тренто Италия - 1-14, Локомотив-Кубань Россия - 8-4.
Группа В
- Дата проведения
- 23 марта, 20.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 23 марта, 20.15, «Dimitris Tofalos Arena»
- Дата проведения
- 23 марта, 22.00, «Dvorana Stožice»
- Дата проведения
- 23 марта, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Гран-Канария Испания - 11-4, Валенсия Испания - 11-4, Будучность Черногория - 9-6, Цедевита-Олимпия Словения - 8-7, Виртус Италия - 8-7, Венеция Италия - 7-8, Ульм Германия - 7-9, Бурсаспор Турция - 6-9, Бурк Франция - 5-11, Промитеас Греция – 4-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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