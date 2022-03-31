Сергей Кущенко: «Задача Лиги ВТБ – организация международных соревнований со странами, которые играют в баскетбол на высоком уровне»

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко в кулуарах форума «Мы вместе. Спорт» заявил, что задача лиги – организация международных соревнований с высоким уровнем баскетбола.

«Интересно было послушать, как другие федерации, другие лиги реагируют на происходящее. Сейчас практически у любой лиги и спортивной федерации идет антикризисное управление в ручном режиме.

Обсуждалась организация соревнований, что очень важно, именно с международной повесткой, а это – одна из задач лиги ВТБ. Организация международных соревнований со странами, которые играют в баскетбол на высоком уровне – также одна из задач, и в этом плане очень интересно и важно послушать опыт других лиг», – передает слова Кущенко ТАСС.

В четверг на форуме состоялся круглый стол «Актуальные подходы в организации спортивных соревнований с учетом новых реалий и вызовов. Роль профессиональных спортивных лиг».

В нынешнем сезоне Лигу ВТБ покинули эстонский «Калев» и польская «Зелена-Гура».

УНИКС уступает ЦСКА 1-е место, «Парма» побеждает конкурентов, «Автодор» — в плей-офф без легионеров. Неделя в Лиге ВТБ