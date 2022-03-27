Никола Йокич отдал потрясающую передачу через всю площадку

Центровой «Денвера» Никола Йокич на второй минуте матча против «Оклахомы» отдал потрясающую передачу через всю площадку.

Сербский бигмен подхватил мяч одной рукой после попадания игрока «Тандер», вышел за лицевую линию и, не беря мяч в две руки, ввел его в игру передачей на на другую половину площадки. Гордон завершил быстрый отрыв лэй-апом.

Матч закончился победой «Наггетс» – 113:107. Йокич набрал 35 очков (13 из 15 с игры), сделал 12 подборов и 8 передач.

Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами