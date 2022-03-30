«Локомотив-Кубань» набрал 109 очков против «Астаны», это рекорд сезона Лиги ВТБ

установил рекорд сезона Лиги ВТБ по набранным очкам.

В матче против «Астаны» краснодарская команда сумела набрать 109 очков (общий счет – 109:57), что является лучшим показателем результативности в нынешнем розыгрыше турнира.

Самым эффективным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал Иван Паунич. Сербский защитник набрал 18 очков, а также совершил 3 подбора и 3 перехвата.

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