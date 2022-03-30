Деян Парежанин: «Сейчас мы в очень непростой ситуации, легионеры уехали, играют только свои»

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Деян Парежанин назвал причины разгромного поражения от ива-Кубань» (57:109) в Лиге ВТБ.

«Сейчас мы в очень непростой ситуации, легионеры уехали, играем только своими игроками. Поздравляю «Локо» с победой, они хорошо сыграли. В первой половине мы слишком много пропустили. Защита не удалась, но и соперник атаковал с очень высоким процентом, даже несмотря на сопротивление при бросках», – сказал Парежанин.

потерпела шестое поражение подряд и остается на десятом месте в Лиге ВТБ.

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