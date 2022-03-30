Бранко Максимович: «Болельщики мощно поддерживали команду, постарались отблагодарить их красивой и результативной игрой»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Астаной» (109:57) Лиги ВТБ.

«Во-первых, с все хорошо, он не играл по решению тренерского штаба. А что касается самой игры, то мы уважаем соперника и настраивались именно на этот матч, держали концентрацию всю игру. Сегодня, несмотря на раннее начало матча, болельщики собрались в «Баскет-Холле» и трибуны вновь мощно поддерживали команду. Мы постарались отблагодарить их красивой и результативной игрой», – сказал Максимович.

«Локомотива-Кубань» одержал четвертую победу подряд и поднялся на пятое место в Лиге ВТБ.

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