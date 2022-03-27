Единая лига ВТБ. «Астана» дома принимает «Зенит»

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет очередной матч «Астаны». Казахстанцы дома принимают петербургский «Зенит». Время начала матча в 15:00 по времени Нур-Султана.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 марта, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Положение команд: УНИКС – 14-3, ЦСКА – 14-3, Зенит – 12-4, Автодор – 9-6, Локомотив-Кубань – 7-6, Парма-Париматч – 7-6, Нижний Новгород – 5-8, Енисей – 4-11, Цмоки-Минск – 3-11, Астана – 3-10, Зелена-Гура – 2-11, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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