Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Парму»

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В среду, 23 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» примет на своей площадке пермскую «Парму».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Автодор – Парма-Париматч
Дата проведения
23 марта, 18.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 14-3, ЦСКА – 14-3, Зенит – 12-4, Автодор – 9-5, Локомотив-Кубань – 7-6, Парма-Париматч – 6-6, Нижний Новгород – 5-8, Енисей – 4-11, Цмоки-Минск – 3-11, Астана – 3-10, Зелена-Гура – 2-11, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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