Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Парму»

В среду, 23 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» примет на своей площадке пермскую «Парму».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 марта, 18.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: УНИКС – 14-3, ЦСКА – 14-3, Зенит – 12-4, Автодор – 9-5, Локомотив-Кубань – 7-6, Парма-Париматч – 6-6, Нижний Новгород – 5-8, Енисей – 4-11, Цмоки-Минск – 3-11, Астана – 3-10, Зелена-Гура – 2-11, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Лигу ВТБ ждут перемены: потолок зарплат, российские игроки и тренеры, акцент на спорте, а не шоу
«Единой лиге нужно хотя бы 15 команд из России». Михаил Михайлов – о русском баскетболе после 24 февраля