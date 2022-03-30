Стэнли Джонсон: «Мэверикс» надрали нам задницу»

Форвард после поражения от (110:128) признал, что «паршиво» защищался против Луки Дончича (34 очка) и что «Мэверикс» «надрали им задницу».

«В первую очередь я должен винить самого самого. Хорошо, что это НБА, скоро у нас будет новая игра, и у меня будет возможность реабилитироваться.

Любое поражение причиняет большую боль, но никто в команде не сдается. Мы подписали контракты с «Лейкерс». Я думаю, что такой вариант, как бросить играть, даже не рассматривается», – заявил Джонсон.

«Лейкерс» (31-44) потерпели третье поражение подряд и опустились на 11-е место в конференции, пропустив вперед «Сан-Антонио» (31-44).

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