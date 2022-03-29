«Закрепились на первом месте!» ЦСКА представил мини-фильм о матче с «Нижним Новгородом»

Московский ЦСКА представил мини-фильм о матче против «Нижнего Новгорода» (80:72) в Лиге ВТБ.

«Я два года работал в Санкт-Петербурге, много раз бывал в Москве, так что в сумме это уже мой третий сезон в России. Мне нравится характер игроков, все они – трудолюбивые, а еще приятный люди. Москва – приятный город, рад здесь находиться.

Клуб помог мне адаптироваться, почувствовать себя комфортно. Я давно не живу дома, был в разных странах: Россия, Турция, Израиль, Словения. Это очередной вызов для меня», – сказал Стефанос Дедас, который провел первый матч в качестве ассистента главного тренера ЦСКА.

Благодаря победе над «Нижним Новгородом» московский клуб с показателями 13-3 остается на первом месте в Лиге ВТБ.