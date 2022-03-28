Зоран Лукич: «Главное, что бросается в глаза — девять промазанных лэй-апов из-под кольца»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» назвал причины поражения от ЦСКА в гостевом матче Лиги ВТБ (72:80).

«Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. Ключевым моментом послужили несколько ошибок в защите, несколько неправильных решений, но главное, что бросается в глаза — девять промазанных лэй-апов из-под кольца. Просто лишили себя фактически 20 очков.

Я не говорю о бросках в контакте, но когда мажешь на пустое кольцо, сложно ожидать победу или хотя бы ровную игру», – заявил Лукич.

«Работаем так, чтобы не приглашать легионеров». Гендиректор МБА — про 400 млн, ветеранов и Макара Коновалова