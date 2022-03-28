Димитрис Итудис: «У ЦСКА было 11 дней без матчей, и сейчас будет 12. Команда не в ритме»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (80:72) в Лиге ВТБ и отметил, что его команда находится не в ритме из-за длительных пауз в расписании матчей.

«Поздравляю команду и игроков с победой и показанной борьбой. У нас было очень неряшливое и самоуверенное начало. Слишком много думали о себе и поплатились за это. всегда сражается, действует жестко.

Также свою роль сыграли обстоятельства: у нас было 11 дней без матчей, и сейчас будет 12 дней без матчей. Очевидно, что команда не в ритме. Это помогло нам хорошо поработать, но… Подобное происходит со всеми командами Евролиги, у «Зенита» и УНИКСа примерно такие же проблемы.

Итак, они захватили лидерство, повели 11 очков – 20-31, и мы совершили рывок 16-0. С этого момента начали играть в обороне, уважать себя. Они попали под сирену второй четверти, но при этом набрали всего 15 очков, еще 15 очков в третьей четверти, так что мы задали тон, мы поняли, как нужно играть», – передает слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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