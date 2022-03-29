Пол Джордж может сыграть против «Юты» во вторник

Звездный форвард может вернуться в строй в матче против «Юты» во вторник.

«Клипперс» оценивают вероятность участия Джорджа в предстоящей игре как 50 на 50.

Джордж не играет с Рождества из-за разрыва боковой связки локтевого сустава правой руки. Изначально сообщалось, что форвард пропустит три-четыре недели. Баскетболист уже провел несколько тренировок в формате 5 на 5.

«Клипперс» занимают 8-е место на Западе и имеют шансы на выход в плей-офф.

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