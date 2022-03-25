Пол Джордж провел полноценную тренировку впервые за более чем три месяца

Звездный форвард в четверг принял участие в полноценной тренировке команды впервые за более чем три месяца.

Джордж не играет с Рождества из-за разрыва боковой связки локтевого сустава правой руки. Изначально сообщалось, что форвард пропустит три-четыре недели.

«Все идет хорошо. Он не чувствовал боли, так что это положительный момент. Работаем над его физическим состоянием, чтобы он смог продолжить тренироваться с минимальным контактом без каких-либо проблем. На данный момент это не проблема», – сказал главный тренер команды .

Сроки возвращения Джорджа в строй пока неизвестны. Форвард не сыграет в матче против «Филадельфии» в пятницу.

Есть ли жизнь после того, как через вас поставили сверху? Ода в честь тех, кто оказался по ту сторону сочного данка