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    Фрэнк Вогель: «Энтони Дэвис провел хорошую, продуктивную неделю»

    Теги травмы Лейкерс НБА Фрэнк Вогель Энтони Дэвис Баскетбол

    Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель рассказал о том, как проходит восстановительный процесс звездного форварда Энтони Дэвиса.

    По словам Вогеля, Дэвис постепенно увеличивает нагрузки.

    «Энтони Дэвис провел хорошую, продуктивную неделю», – заявил Вогель.

    Дэвис пропустил 12 последних матчей «озерников» с растяжением связок правого голеностопного сустава.

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