Фрэнк Вогель: «Энтони Дэвис провел хорошую, продуктивную неделю»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель рассказал о том, как проходит восстановительный процесс звездного форварда Энтони Дэвиса.
По словам Вогеля, Дэвис постепенно увеличивает нагрузки.
«Энтони Дэвис провел хорошую, продуктивную неделю», – заявил Вогель.
Дэвис пропустил 12 последних матчей «озерников» с растяжением связок правого голеностопного сустава.
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