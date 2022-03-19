Фрэнк Вогель: «Энтони Дэвис провел хорошую, продуктивную неделю»

Главный тренер рассказал о том, как проходит восстановительный процесс звездного форварда Энтони Дэвиса.

По словам Вогеля, Дэвис постепенно увеличивает нагрузки.

провел хорошую, продуктивную неделю», – заявил Вогель.

Дэвис пропустил 12 последних матчей «озерников» с растяжением связок правого голеностопного сустава.

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