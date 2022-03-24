Фрэнк Вогель: «Лейкерс» прогрессируют. Мы вырабатываем привычки, которые помогут побеждать в плей-офф»

Главный тренер «Лейкерс» после матча с «Сиксерс» (121:126) заявил, что ему нравится динамика развития команды.

«Лейкерс» прогрессируют. Мы вырабатываем привычки, которые помогут нам побеждать в плей-офф. Мы продолжаем расти.

Команда разочарована поражением, но мы играли сегодня без Брона и Эй Ди, при этом показали всем, что способны и хотим сражаться», – заявил Вогель.

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