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    Энтони Дэвис: «С оптимизмом оцениваю шансы на возвращение в этом сезоне, но 100 процентов дать не могу»

    Теги травмы Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис оценил вероятность своего появления на площадке в матчах текущего сезона.

    Дэвис выбыл из строя 16 февраля, когда получил травму голеностопного сустава.

    «С большим оптимизмом оцениваю шансы на возвращение в этом сезоне. Делаю все, чтобы вернуться на площадку как можно скорее.

    Если как-то измерять это, то мне хотелось бы сказать сто процентов, но матчей осталось ограниченное количество, так что сто процентов дать не могу», – заявил Дэвис.

    В понедельник Дэвис впервые после получения травмы начнет выполнять броски из статичного положения.

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