Леброн Джеймс рискует пропустить матч с «Далласом»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс с высокой вероятностью пропустит выездной матч с «Далласом» во вторник.
Джеймс восстанавливается после растяжения связок левого голеностопа. В понедельник 37-летний форвард пропустил тренировку команды.
Леброн получил травму в воскресенье во время встречи с «Новым Орлеаном». Он оставался на площадке до финальной сирены.
«Лейкерс» занимают 10-е место на Западе.
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