Форвард с высокой вероятностью пропустит выездной матч с во вторник.

Джеймс восстанавливается после растяжения связок левого голеностопа. В понедельник 37-летний форвард пропустил тренировку команды.

Леброн получил травму в воскресенье во время встречи с «Новым Орлеаном». Он оставался на площадке до финальной сирены.

«Лейкерс» занимают 10-е место на Западе.

«У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду