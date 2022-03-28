Леброн надеется избежать пропуска матчей, несмотря на травму голеностопа

В первой четверти матча против «Нового Орлеана» лидер подвернул левый голеностоп, когда наступил на ногу Джексона Хэйса.

После поражения со счетом 108:116 Леброн заявил, что надеется избежать пропуска матчей.

«Надеюсь, обойдется без пропущенных матчей. Надеюсь, обойдется, ненавижу пропускать матчи. Всегда стараюсь избегать этого.

Даже не знаю, как доиграл до конца. Посмотрел повтор, все это выглядит очень неприятно. Ощущения тоже ужасные», – сказал Джеймс.

Во вторник «Лейкерс» предстоит выездная встреча с «Мэверикс». Джеймс после игры в воскресенье передвигался, заметно прихрамывая. Несмотря на повреждение, он набрал 39 очков.

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