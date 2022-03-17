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    Рамона Шелберн – о Дончиче: «Впервые мы видим кого-то, кто может играть как Леброн»

    Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Лука Дончич Баскетбол

    Инсайдер ESPN Рамона Шелберн заявила, что стиль игры Луки Дончича («Даллас») похож на стиль Леброна Джеймса («Лейкерс»).

    «По телевизору Лука Дончич выглядит большим, он доминирует физически. В прошлом году, когда он играл против Кавая Ленарда и «Клипперс», я заметила, что он крупнее Кавая. Кавай, бывший лучший игрок оборонительного плана, с трудом поспевал за Лукой, потому что тот физически доминирует.

    Тогда я подумала, что мы впервые видим кого-то, кто может играть как Леброн. Леброн более атлетичен, но Лука лучше бросает по кольцу. Но разница небольшая. Его габариты и то, как он может продавливать соперников, дают ему большое преимущество», – сказала Шелберн.

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