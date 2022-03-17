Рамона Шелберн – о Дончиче: «Впервые мы видим кого-то, кто может играть как Леброн»

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн заявила, что стиль игры Луки Дончича ( ) похож на стиль ( ).

«По телевизору выглядит большим, он доминирует физически. В прошлом году, когда он играл против Кавая Ленарда и «Клипперс», я заметила, что он крупнее Кавая. Кавай, бывший лучший игрок оборонительного плана, с трудом поспевал за Лукой, потому что тот физически доминирует.

Тогда я подумала, что мы впервые видим кого-то, кто может играть как Леброн. Леброн более атлетичен, но Лука лучше бросает по кольцу. Но разница небольшая. Его габариты и то, как он может продавливать соперников, дают ему большое преимущество», – сказала Шелберн.

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