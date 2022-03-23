Леброн Джеймс не сыграет с «Филадельфией» из-за травмы колена

Форвард пропустит матч с «Филадельфией» 23 марта из-за травмы.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, 37-летнего игрока беспокоит левое колено, поэтому он не выйдет на площадку в этой встрече.

В нынешнем сезоне Джеймс лидирует в лиге по средней результативности за матч. Он набирает 30 очков, а также совершает 8,2 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.

«Лейкерс» идут на десятом месте в Западной конференции и продолжают бороться за попадание в плей-ин.

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