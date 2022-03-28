Девин Букер и Джейсон Тейтум – лучшие игроки недели

Защитник «Финикса» и форвард признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Букер помог «Санз» выиграть три матча из трех, набирая в среднем 37,3 очка, 6,3 передачи и реализуя 58,1 процента бросков с игры.

«Селтикс» также провели неделю с результатом 3-0. Показатели Тейтума составили 32,0 очка, 5,0 подбора и 5,0 передачи в среднем за встречу.

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