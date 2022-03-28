«Бостон» сыграет с «Торонто» без Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна

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Лидеры «Бостона» Джейсон Тейтум и Джейлен Браун не примут участие в сегодняшнем гостевом матче против «Торонто». У обоих игроков отеки коленей.

В составе команды также отсутствуют центровые Роберт Уильямс, который выбыл на несколько недель с разрывом мениска, и Эл Хорфорд, пропускающий вторую игру подряд по личным причинам.

«Селтикс» одержали 11 побед в последних 12 матчах и поднялись на первое место в Восточной конференции.

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