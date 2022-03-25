Брэдли Бил: «Джейсон Тейтум будет следующим лицом лиги»

Атакующий защитник назвал форварда «Бостона» «следующим лицом НБА».

«Когда Джейсон был моложе, я всегда говорил ему: «Ты будешь в миллион раз лучше меня». Я поражен, насколько быстро это происходит. Потрясающе. Он добился такого успеха, что я забыл, насколько он молод.

Он будет следующим лицом лиги. Я сказал ему, что это его цель», – цитирует Била SI.com.

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока