Брэдли Бил: «Джейсон Тейтум будет следующим лицом лиги»

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Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил назвал форварда «Бостона» Джейсона Тейтума «следующим лицом НБА».

«Когда Джейсон был моложе, я всегда говорил ему: «Ты будешь в миллион раз лучше меня». Я поражен, насколько быстро это происходит. Потрясающе. Он добился такого успеха, что я забыл, насколько он молод.

Он будет следующим лицом лиги. Я сказал ему, что это его цель», – цитирует Била SI.com.

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока

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