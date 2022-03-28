«Нижний Новгород» заключил контракт с игроком молодежной команды Даниилом Алексеевым

заключил контракт с форвардом «НН-2» Даниилом Алексеевым (19 лет, 198 см).

Контракт с Алексеевым рассчитан до конца сезона-2024/25.

Начиная с 2019 года, Даниила начали привлекать к играм «Нижнего Новгорода-2». В прошлом сезоне в его составе он стал бронзовым призером молодежной Лиги ВТБ, а в январе 2022 года вошел в символическую пятерку турнира с показателями в 21,5 очка, 6,5 подбора, 1,2 передачи и 23,2 балла за эффективность действий.

В нынешнем сезоне Алексеев показал среднюю статистику в 13,6 очка, 6,1 подбора, 1,4 передачи и 1,2 перехвата.

Последние несколько недель он тренировался вместе с основной командой.

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