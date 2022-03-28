Андрей Ватутин: «Очень не хочется, чтобы наш баскетбол стал мухой в янтаре: выглядит, как живой, но обездвижен и не дышит»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил перспективы российского баскетбола на фоне ограничений и отстранения отечественных клубов от евротурниров.

«На Евролиге свет клином не сошелся, появится так называемое окно возможностей. В первую очередь для Единой лиги ВТБ. По уровню она была объективно вторым соревнованием, сейчас имеет все шансы стать для российских клубов первым. Понятно, что ситуация не очень хорошая, но менеджмент лиги наверняка постарается превратить какие-то аспекты в преимущества. Например, изменить календарь и увеличить число участников, расширить географию турнира. По Самаре, насколько знаю, вопрос почти решен, там построена новая арена. Есть и другие команды, которые могли бы пополнить лигу с учетом снявшегося «Калева» и приостановившей участие «Зелена-Гуры».

Устроят ли новые участники руководство лиги, подойдут ли по уровню и инфраструктуре - другой вопрос. Мне кажется, в помощь Единой лиге тот факт, что по сравнению с многими международными спортивными федерациями баскетбольная достаточно корректна в отношении России. Футболистам-легионерам, например, разрешено расторгать контракт без компенсации клубам. ФИБА считает, кто контракты обеими сторонами должны соблюдаться. Да, российские команды временно отстранены, логистика под вопросом, и все же чувствуется уклон ФИБА в спорт, а не в политику. По крайней мере, в данный момент.

Есть такое понятие - «муха в янтаре». Насекомые застывают в янтарной смоле всегда с расправленными крыльями. Значит, у них были силы, чтобы бороться, но площадь контакта с вязкой средой оказалась слишком большой. Очень не хочется, чтобы наш баскетбол стал такой мухой в янтаре: выглядит, как живой, но обездвижен и не дышит», – заявил Ватутин.

«Единой лиге нужно хотя бы 15 команд из России». Михаил Михайлов – о русском баскетболе после 24 февраля