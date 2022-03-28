Стал известен формат плей-офф Единой лиги ВТБ-2021/22

Совет Единой лиги ВТБ утвердил формат плей-офф сезона-2021/22.

Решающая часть сезона стартует 22 апреля и закончится не позднее 5 июня. Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получат команды с более высоким номером классификации по итогам регулярного чемпионата.

Четвертьфинальные и полуфинальные серии пройдут до трех побед в формате 2-2-1.

Команды, занявшие более высокое место в регулярном чемпионате, получат преимущество площадки и право провести первый, второй и, если понадобится, пятый матч на своем паркете. Третья и, если понадобится, четвертая игра серии пройдут на площадке команды, занявшей более низкое место в регулярном сезоне.

Финальная серия пройдет до четырех побед в формате 2-2-1-1-1. Первые два матча и, если понадобятся, пятая и седьмая игры серии состоятся на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном сезоне.

Впервые в истории Лиги ВТБ состоится серия за 3-е место. Она пройдет до трех побед в формате 2-2-1 по аналогии с четвертьфинальными и полуфинальными сериями.

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