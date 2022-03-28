Дрэймонд Грин – о своей игре после возвращения: «Чувствую себя ужасно»

Форвард признался, что разочарован своей игрой после возвращения в состав.

Вернувшийся в строй после повреждения спины Грин провел 7 матчей, в которых его показатель +/- составляет «-41».

«Со мной еще никогда не было такого, что команда становится хуже, когда я появляюсь на площадке. Но именно это происходит на данном этапе.

Чувствую себя ужасно. Я здоров, но чувствую себя ужасно.

Отдаю себе отчет в том, что вернулся после очень серьезной травмы, которая стоила мне 11 недель вне игры. В течение 7 из них я не мог даже коснуться мяча. Я критически отношусь к себе, но помню об этом. И все же какая разница, ведь главное – побеждать, для меня нет иного результата», – заявил Грин.

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