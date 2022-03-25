Дрэймонд Грин: «Леброн и Джордан никогда не играли друг против друга. Так как же можно решить, кто их них лучше?»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказался о споре по поводу величайшего игрока в истории НБА.

«Все говорят о том, что когда Леброн обойдет Карима, это может сделать его величайшим игроком в истории. Я не думаю, что став лучшим бомбардиром, Леброн станет более великим, чем он уже есть. 

Я не люблю споры по поводу того, кто является величайшим игроком всех времен. Леброн – величайший, и Майкл Джордан – величайший, они оба невероятные, и они никогда не играли друг против друга. 

Так как же можно решить, кто их них лучше? Все это субъективно, и я ненавижу это в спорте. Никто не кричит, что Google лучше, чем Apple, или что Apple лучше, чем Amazon. Нет, мы просто ценим эти компании за то, что они привносят в этот мир. 

Я уважаю и ценю обоих парней, и надеюсь, что когда-нибудь мир баскетбола тоже это поймет и оценит», – сказал Грин.

Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»

 

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