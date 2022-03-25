Дрэймонд Грин: «Леброн и Джордан никогда не играли друг против друга. Так как же можно решить, кто их них лучше?»

Форвард высказался о споре по поводу величайшего игрока в истории НБА.

«Все говорят о том, что когда Леброн обойдет Карима, это может сделать его величайшим игроком в истории. Я не думаю, что став лучшим бомбардиром, Леброн станет более великим, чем он уже есть.

Я не люблю споры по поводу того, кто является величайшим игроком всех времен. Леброн – величайший, и – величайший, они оба невероятные, и они никогда не играли друг против друга.

Так как же можно решить, кто их них лучше? Все это субъективно, и я ненавижу это в спорте. Никто не кричит, что Google лучше, чем Apple, или что Apple лучше, чем Amazon. Нет, мы просто ценим эти компании за то, что они привносят в этот мир.

Я уважаю и ценю обоих парней, и надеюсь, что когда-нибудь мир баскетбола тоже это поймет и оценит», – сказал Грин.

Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»