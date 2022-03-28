Леброн Джеймс: «Упускать крупное преимущество в столь важной игре – хреновое ощущение»

Форвард подвел итоги матча с «Пеликанс» (108:116), в котором набрал 39 очков.

«Лейкерс» упустили 23 очка преимущества и пропустили соперника на 9-е место на Западе.

«Упускать крупное преимущество в столь важной игре – хреновое ощущение. Простите за такие слова, но так оно и есть. Перед матчем я понимал, что он важен с точки зрения распределения мест в таблице, что будет атмосфера в духе плей-офф. Я думал об этом с самого стартового спорного... Есть ощущение еще одной упущенной возможности для себя и для команды», – заявил Джеймс.

В первой четверти Леброн подвернул левый голеностоп, когда наступил на ногу Джексона Хэйса.

«Не знаю, как доиграл матч. Сейчас голеностоп очень болит. Это просто ужасно... Из-за травмы я потерял в резкости, пришлось переместить активность на периметр. Мне просто не удавалось совершать проходы, которые я так люблю», – заявил 37-летний форвард.

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