Кайри Ирвинг – о разрешении играть в Нью-Йорке: «Это было похоже на сон, с нетерпением жду следующий домашний матч»

Защитник «Бруклина» прокомментировал отмену постановления об обязательной вакцинации в Нью-Йорке.

«В среду я в прямом смысле начал щипать себя, это было похоже на сон. Я очень хотел, чтобы ситуация наконец-то разрешилась. Старался не обращать внимания и сосредоточиться на ближайшей игре. Но теперь я знаю, что скоро смогу играть в Бруклине, и я с нетерпением жду этой возможности», – заявил Ирвинг.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в четверг объявил об отмене постановления, которое запрещало баскетболисту и другим невакцинированным спортсменам города играть в домашних матчах.

Ирвинг сможет сыграть за в домашней встрече с , которая состоится 28 марта.

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