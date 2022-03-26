Кайри Ирвинг – о разрешении играть в Нью-Йорке: «Это было похоже на сон, с нетерпением жду следующий домашний матч»

Защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг прокомментировал отмену постановления об обязательной вакцинации в Нью-Йорке.
«В среду я в прямом смысле начал щипать себя, это было похоже на сон. Я очень хотел, чтобы ситуация наконец-то разрешилась. Старался не обращать внимания и сосредоточиться на ближайшей игре. Но теперь я знаю, что скоро смогу играть в Бруклине, и я с нетерпением жду этой возможности», – заявил Ирвинг.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в четверг объявил об отмене постановления, которое запрещало баскетболисту и другим невакцинированным спортсменам города играть в домашних матчах.
Ирвинг сможет сыграть за «Бруклин» в домашней встрече с «Шарлотт», которая состоится 28 марта.