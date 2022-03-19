Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Дертоной», «Тревизо» примет «Тренто»

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В субботу, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся два матча.

«Наполи» в гостях сыграет с «Дертоной». «Тревизо» примет на своей площадке «Тренто».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат 

Дертона – Наполи
Дата проведения
19 марта, 22.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Тревизо – Тренто
Дата проведения
19 марта, 22.30, «PalaVerde»
Онлайн матча

Положение команд: Милан – 18-2, Виртус – 17-3, Брешия – 14-7, Реджо-Эмилия – 11-10, Дертона – 11-10, Динамо Сассари – 10-10, Венеция – 10-11, Бриндизи – 10-11, Триест – 10-11,  Варезе – 10-11, Тренто – 9-12, Тревизо – 8-12, Наполи – 8-13, Виктория Либертас – 8-13, Кремона – 6-15, Фортитудо – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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