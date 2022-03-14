Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Варезе»

В понедельник, 14 марта, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А примет .

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 18-2, – 17-3, – 14-7, Реджо-Эмилия – 11-10, Дертона – 11-10, Динамо Сассари – 10-10, Венеция – 10-11, Бриндизи – 10-11, Триест – 10-11, Варезе – 9-11, Тренто – 9-12, Наполи – 8-12, Тревизо – 8-12, – 8-13, Кремона – 6-15, Фортитудо – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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