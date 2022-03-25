«Эта победа очень важна». «Зенит» представил мини-фильм о гостевом матче с УНИКСом

Петербургский «Зенит» представил мини-фильм о поездке в Казань, где команда одержала важную победу над (84:80) в рамках Лиги ВТБ.

«Эта победа очень важна. Проиграли ЦСКА в концовке у них дома, Казань шла на первом месте, поэтому надо было реабилитироваться.

Провели очень хорошую плодотворную неделю тренировок. У нас был перерыв, иностранцы уехали-приехали, Серега и Виталик добавились, они тоже не играли какое-время и были не в форме. Эту неделю все вместе наработали, продышались, пробежались и выполнили установку, конечно, не на сто процентов, но сделали все, что задумывали», – рассказал форвард «Зенита» .

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