Евгений Богачев: «По контрактам имеем право взыскать все, что они получили, с тех, кто самовольно покинул клуб»

Президент УНИКСа Евгений Богачев признался, что спокойно отнесся к решению отстранить российские клубы до конца сезона, а также его волнует ситуация с иностранными игроками, многие из которых покинули Россию.

«Бог с ним, переживем, страна большая, территорий много, лигу можно расширить, есть белорусы, есть Казахстан, Китай наверняка можно, в КХЛ ведь играют, почему бы не пригласить в баскетбол? Поэтому, конечно, спокойно отношусь к этому решению, отчаяния нет.

Главная проблема, которая меня волнует, ситуация с иностранными игроками, потому что без них немного скучновато будет, мало сильных российских баскетболистов, но жизнь заставит их разыгрывать больше.

У нас на сегодняшний день четыре иностранца, было девять, сегодня прилетает хорват из «Автодора», то есть пять иностранцев будет. Но мы предупреждаем, что по контрактам имеем право взыскать все, что они получили, с тех, кто самовольно покинул клуб», – заявил Богачев.

Ранее исполнительный совет Евролиги отстранил российские клубы от участия в нынешнем сезоне турниров под эгидой организации в связи с событиями на Украине. , и покинули чемпионат Евролиги, а – Еврокубок.

Лигу ВТБ ждут перемены: потолок зарплат, российские игроки и тренеры, акцент на спорте, а не шоу