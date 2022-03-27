Кармело Энтони: «Осознание того, что стоит на кону, помогло мне понять, с чем мы столкнулись»

Форвард попытался объяснить, что изменило настрой команды в последнее время.

«Возможно, осознание того, что стоит на кону, помогло мне понять, с чем мы столкнулись. Хочется назвать это отчаянием, но думаю, что это глубокое понимание того, в каком положении мы оказались.

Почему нам потребовалось так много времени, чтобы сыграться? Если бы у меня был ответ на этот вопрос, я бы давно ответил на него. У меня нет ответа. Единственное, о чем я могу говорить – это как мы играем в последнее время, как мы сражаемся и готовимся к последнему отрезку», – сказал Кармело.

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