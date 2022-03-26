Пау Газоль – о переходе в «Лейкерс» в 2008 году: «Кобе Брайант сказал мне: «Я очень рад, что ты здесь, но теперь давай, черт возьми, выиграем титул»

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» рассказал о первой встрече с после перехода в команду.

«Сразу после моего перехода он сказал мне: «Слушай, я очень рад, что ты здесь. Нужно это признать. Я очень рад, что ты здесь, но теперь давай, черт возьми, выиграем титул. Давай выиграем его», – сказал Газоль.

Испанский центровой перешел в калифорнийский клуб в 2008 году. «Лейкерс» выиграли два титула с ним в составе – 2009 и 2010 годы.

«Все хотели быть им – денег навалом, трахаешь молодых девушек». Джерри Басс превратил «Лейкерс» в суперклуб, а современную НБА – в шоу-бизнес