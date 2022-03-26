«Нью-Йорк» не заинтересован в приобретении Расселла Уэстбрука

«Нью-Йорк» не заинтересован в приобретении защитника «Лейкерс» , сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.

Представители «Никс» отвергли данную идею перед дедлайном на обмены. Руководство клуба планирует сохранить основу команды в нынешнем виде и совершить лишь точечные приобретения в ближайшем будущем.

Уэстбрук имеют опцию игрока на сезон-2022/23 в своем контракте (47,1 миллиона долларов). Многие эксперты считают, что защитник неизбежно покинет «Лейкерс» этим летом.

с показателями 32-42 занимает 11 место в таблице Восточной конференции и, скорее всего, не попадет в плей-ин НБА нынешнего сезона.

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