«Лейкерс» не планируют обменивать Энтони Дэвиса летом (Марк Стейн)

«Лейкерс» не планируют обменивать своего звездного форварда в предстоящее межсезонье, сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.

«Я не думаю, что они вообще когда-либо обменяют его. Так мне говорят, и не будем забывать, сколько «Лейкерс» отдали за него «Новому Орлеану». Таким образом, они будут ставить на Дэвиса и до тех пор, пока эта пара сможет существовать вместе. И я буду шокирован, если их разлучат в это межсезонье», – заявил Стейн.

Дэвис сыграл только 73 матча в двух последних сезонах и продолжает восстанавливаться после травмы. Его текущий контракт с командой рассчитан до конца сезона-2024/25 (последний год – опция игрока).

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