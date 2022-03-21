Единая лига ВТБ. УНИКС против «Зенита»

В понедельник, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ лидирующий в розыгрыше УНИКС в Казани сыграет с занимающим третье место санкт-петербургским .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 14-2, ЦСКА – 14-3, Зенит – 11-4, Автодор – 9-5, Локомотив-Кубань – 7-6, Парма-Париматч – 6-6, Нижний Новгород – 5-8, Енисей – 4-11, Цмоки-Минск – 3-11, Астана – 3-10, Зелена-Гура – 2-11, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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