Даниэль Хэкетт покинет ЦСКА и подпишет контракт с «Виртусом»

Защитник Даниэль Хэкетт покинет московский ЦСКА и подпишет долгосрочный контракт с итальянским «Виртусом». Как сообщает инсайдер Эмилиано Кархия, стороны договорились о переходе игрока.
По информации СМИ, «Виртус» и Хэкетт заключат соглашение до 2023 года с опцией продления на один год. За каждый год игрок будет получать 1 млн евро.
Ранее ЦСКА официально сообщил о том, что Хэкетт покинул расположение клуба в связи с ситуацией на Украине.
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