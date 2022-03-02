Даниэль Хэкетт покинул расположение ЦСКА

Московский ЦСКА официально сообщил о том, что защитник покинул расположение клуба в связи с ситуацией в Украине.

Ранее команду покинули Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис, Йоханнес Фойгтманн и Джоэл Боломбой.

«Действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с пониманием относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов. Статус соглашений с игроками будет решен позже», – говорится в сообщении клуба. Контракт Хэкетта истекает летом 2022 года.

По информации инсайдеров, ведет переговоры с ЦСКА по поводу выкупа контракта Хэкетта. На данный момент сумма выкупа, которую запросили армейцы, слишком высока для итальянского клуба.

Остальная команда продолжает готовиться к матчам по обычному графику. К основной команде присоединились игроки ЦСКА-2 Филипп Гафуров, Александр Евсеев, Владимир Карпенко, Иван Пынько, Юрий Умрихин и Дмитрий Халтурин.

Иностранные игроки и тренеры в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности.

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