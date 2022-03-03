Торнике Шенгелия ведет переговоры с «Басконией»

Теги возможные переходы ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании Единая лига ВТБ Торнике Шенгелия Баскетбол

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия ведет переговоры со своим бывшим клубом, испанской «Басконией», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Ранее московский клуб завил, что Шенгелия покинул расположение команды «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной».

Грузинский форвард выступал за «Басконию» в сезоне-2019/20, набирая в чемпионате Испании 15,9 очка, 6,1 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч. Шенгелия перешел в ЦСКА в 2020 году.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные