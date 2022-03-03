Торнике Шенгелия ведет переговоры с «Басконией»

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия ведет переговоры со своим бывшим клубом, испанской «Басконией», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Ранее московский клуб завил, что Шенгелия покинул расположение команды «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной».

Грузинский форвард выступал за «Басконию» в сезоне-2019/20, набирая в чемпионате Испании 15,9 очка, 6,1 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч. Шенгелия перешел в ЦСКА в 2020 году.

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