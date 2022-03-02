«Виртус» заинтересован в Йоханнесе Фойгтманне

Итальянский «Виртус», который ведет переговоры с ЦСКА о выкупе контракта Даниэля Хэкетта, также заинтересован в немецком центровом армейцев , сообщает инсайдер Эмилиано Кархия.

планирует усилить переднюю линию перед дедлайном на подписание игроков в Еврокубке, 8 марта. Клуб также проявляет интерес к форварду «Зенита» Джордану Мики.

Иностранные игроки и тренеры в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности. Фойгтманн и Хэкетт уже покинули расположение .

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов