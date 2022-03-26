Фрэнк Вогель: «Показатель «Лейкерс» может помешать, но Леброн как никто другой заслуживает приз MVP»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Фрэнк Вогель Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель заявил, что если бы судьба приза MVP сезона зависела от него, то лидер калифорнийцев Леброн Джеймс стал бы в этом году 5-кратным его обладателем.

«Леброн как никто другой в лиге заслуживает приз MVP. Я знаю, как проходит голосование – команда с лучшим показателем в турнирной таблице или близким к нему рассматривается в первую очередь, так что соотношение побед и поражений негативно скажется на его шансах.

Но вы не сможете привести мне никого, кто проводил бы этот сезон лучше, чем Леброн Джеймс», – заявил Вогель.

37-летний Джеймс лидирует в НБА по средней результативности, набирая 30 очков при 52,3% с игры. В его активе также 8,2 подбора и 6,3 передачи.

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