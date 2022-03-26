Фрэнк Вогель: «Показатель «Лейкерс» может помешать, но Леброн как никто другой заслуживает приз MVP»

Главный тренер заявил, что если бы судьба приза MVP сезона зависела от него, то лидер калифорнийцев Леброн Джеймс стал бы в этом году 5-кратным его обладателем.

«Леброн как никто другой в лиге заслуживает приз MVP. Я знаю, как проходит голосование – команда с лучшим показателем в турнирной таблице или близким к нему рассматривается в первую очередь, так что соотношение побед и поражений негативно скажется на его шансах.

Но вы не сможете привести мне никого, кто проводил бы этот сезон лучше, чем , – заявил Вогель.

37-летний Джеймс лидирует в по средней результативности, набирая 30 очков при 52,3% с игры. В его активе также 8,2 подбора и 6,3 передачи.

Есть ли жизнь после того, как через вас поставили сверху? Ода в честь тех, кто оказался по ту сторону сочного данка