У Бена Симмонса грыжа межпозвоночного диска

У разыгрывающего выявлена грыжа межпозвоночного диска, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. На прошлой неделе игроку сделали эпидуральную инъекцию, чтобы уменьшить боль.

Симмонс по-прежнему рассчитывает вернуться в строй до конца сезона, однако его возвращение пока находится под вопросом.

Проблемы со спиной начались у Симмонса в феврале 2020 года. Тогда он пропустил часть сезона из-за защемления нерва.

Симмонс не провел в нынешнем сезоне ни одного матча из-за травмы и психологических проблем.

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