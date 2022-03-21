Разыгрывающий Дэмиан Лиллард пропустит оставшуюся часть сезона-2021/22, сообщает The Athletic. Игрок продолжает восстанавливаться после операции на брюшной полости.

По словам источников, Лиллард «добился существенного прогресса» в реабилитации и хорошо выглядит на тренировках, но «Блэйзерс» решили, что игроку лучше пропустить оставшиеся 12 матчей регулярного чемпионата.

«Портленд» на данный момент занимает 12-е место в Западной конференции с показателями 26-44 и не попадает в плей-офф.

Лиллард провел в нынешнем сезоне 29 матчей, набирая в среднем 24,0 очка, 7,3 передачи и 4,1 подбора.

Дэмиан Лиллард проваливает начало сезона. Виноваты новые мячи или же он просто устал быть обреченным супергероем?