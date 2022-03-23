Дрэймонд Грин после поражения от «Орландо»: «Мы играем мягко, мы играем глупо, и нас унижают»

Форвард высказал недовольство мягкой игрой своей команды после поражения от (90:94).

«Мы играем мягко. Мы играем глупо. Мы просто показываем плохой баскетбол, и нас унижают.

При всем уважении к «Орландо», но это одна из худших команд в лиге, и мы уступаем им в силовой игре. Если мы уступаем даже им, то мы определенно не сможем справиться с хорошей командой», – сказал Грин.

«Орландо» занимает предпоследнее место в Восточной конференции с показателями 20-53.

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