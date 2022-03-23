Александр Церковный: «Американские игроки «Зенита» адекватно относятся к ситуации, все сосредоточены на работе»

Генеральный директор «Зенита» в интервью «Матч ТВ» рассказал, кто из легионеров команды доиграет сезон до конца, и как они относятся к ситуации, в которой оказались российские клубы.

— Международные баскетбольные власти еще не разрешили иностранным игрокам в России расторгать или приостанавливать свои контракты?

— Нет, никаких действий со стороны ФИБА не было. Радует, что в случае с ФИБА соблюдается норма международного права. Наверное, они ждут, что ситуация наладится и можно будет говорить о том, как российский спорт будет участвовать в европейском и мировом баскетболе.

— Кто из легионеров «Зенита» доиграет сезон до конца?

— Из тех, с кем был подписан контракт перед сезоном и во время сезона, пять игроков продолжают выступление. Всего же в «Зените» остались шесть американцев, и они обязательно доиграют сезон. У некоторых же контракты действуют и на следующий сезон.

— В курсе, какое-то давление на родине на них оказывается?

— С их стороны совершенно адекватное отношение, все сосредоточены на своей работе. Также у нас полностью сохранился тренерский штат во главе с Хавьером Паскуалем, который сыграл свою роль. Общая атмосфера в команде, где игроки и клуб вместе, сохраняется хорошая. Мы вместе переживаем ситуацию. Идем друг другу навстречу, и у нас есть понимание, как двигаться дальше. Надеюсь, все будет хорошо.

Ранее исполнительный совет отстранил российские клубы от участия в нынешнем сезоне турниров под эгидой организации в связи с событиями на Украине. , и покинули чемпионат Евролиги, а – Еврокубок.

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